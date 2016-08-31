Станция метро "Вокзальная" в Киеве возобновила полноценную работу

Станция киевского метрополитена «Вокзальная» в среду, 31 августа, возобновила полноценную работу после ремонта эскалатора, во время которого с 11 мая текущего года в утренние и вечерние часы станция работала только на выход пассажиров.

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В открытии станции после ремонта приняли участие мэр Киева Виталий Кличко, директор коммунального предприятия «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский и директор транспортного департамента Киевской городской государственной администрации Сергей Майзель.

"На станции "Вокзальная" был проведен капитальный ремонт эскалатора, которому в этом году 56 лет. Капитальный ремонт был проведен за последние 10 лет и следующие 10 лет он сможет работать без каких-либо проблем. Но через 10 лет мы будем заниматься вопросом полной замены эскалаторов. В этом году запланирован ремонт 10 эскалаторов, на эти цели выделено около 40 млн грн, ремонт этого эскалатора обошелся в 16,5 млн грн", - сказал Кличко.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе метрополитена, ремонт пяти эскалаторов уже завершен, включая эскалатор на станции "Вокзальная", до конца года запланирован ремонт эскалаторов на станциях "Театральная", "Лесная", "Университет", "Крещатик".

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"Мы сейчас начинаем и далее инвестировать в инфраструктуру, чтобы в ближайшие годы открыть следующие станции метрополитена, для нас это одно из ключевых транспортных средств в столице, так как только за один день метрополитен перевозит порядка 1,5 млн пассажиров", - подчеркнул мэр Киева.

Присутствующий на мероприятии начальник киевского метрополитена Виктор Брагинский отметил, что с начала текущего года было зафиксировано 780 внеплановых остановок эскалаторов в метро из-за попадания посторонних предметов в конструкцию эскалатора.

Как сообщал УНИАН, ремонт станции "Вокзальная" начался 11 мая, в связи с чем были введены ограничения на вход пассажиров. На станции проводился плановый ремонт эскалатора.

Коммунальное предприятие "Киевпасстранс" на период ремонта станции киевского метро "Вокзальная" запустило ряд дополнительных маршрутов наземного общественного транспорта.