В ГФС рассказали, сколько импортных б/у авто ввезли в Украину по сниженным акцизам

С начала действия закона о снижении ставок акциза на импорт бывших в употреблении иномарок, который вступил в силу 1 августа, на территорию страны было ввезено более 1,3 тыс. автомобилей.

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Об этом на своей странице в соцсети Twitter написал глава Государственной фискальной службы Роман Насиров.

"За месяц по сниженным ставкам акциза растаможено более 1300 автомобилей", - написал он.

Вместе с тем, генеральный директор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что, по его данным, за 29 дней по льготным ставкам акциза было ввезено всего 738 авто.

"По моей инфе, из таможни за 29 дней (почти месяц) - 738 авто. Где обещанные нардепами 200 тыс. б/у авто, огромные пополнения бюджета?" - написал Назаренко.

Он также отметил, что массовому импорту б/у иномарок в Украину по сниженным акцизам препятствует ряд причин.

"Не везут их граждане по многим причинам - отсутствие загранпаспорта, шенгена, опыта по определению качества авто и опыта по перегону авто через ЕС 1,5 тыс. км, незнание иностранного языка, отсутствие денег и невозможность выкупа недорогих авто на заводах и в лизинговых компаниях и т.д.", - написал Назаренко.

Как сообщал УНИАН, с 1 августа вступил в силу закон о снижении акциза на импорт бывших в употреблении автомобилей. Срок действия данного закона установлен до 31 декабря 2018 года.

В частности, акциз на машины с объемом бензинового двигателя до 1 л теперь составляет 0,102 евро за 1 куб. см, что почти в 11 раз меньше действовавшей ставки в 1,094 евро.

Для других объемов двигателя сетка акциза теперь выглядит следующим образом.

Для бензиновых авто: с двигателем 1-1,5 л акциз теперь составляет 0,063 евро, раньше - 1,367 евро; с двигателем 1,5-2,2 л - 0,267 евро, раньше - 1,643 евро; с двигателем 2,2-3 л - 0,276 евро, раньше - 2,213 евро; с двигателем более 3 л - 2,209 евро, раньше - 3,329 евро. Для дизельных автомобилей: с двигателем до 1,5 л - 0,103 евро, раньше - 1,367 евро; с двигателем 1,5-2,5 л - 0,327 евро, раньше - 1,923 евро; с двигателем более 2,5 л - 2,209 евро, раньше - 2,779 евро.