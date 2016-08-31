"Антонов" опроверг информацию о продаже китайской компании прав на самолет "Мрия"

Государственное предприятие "Антонов" опровергло информацию, распространенную сегодня, 31 августа, китайскими СМИ, о продаже китайской компании China airspace прав на крупнейший в мир транспортный самолет Ан-225 "Мрия".

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Антонова".

Согласно предоставленной информации, сейчас украинская делегация возвращается с переговоров, которые проходили в Китае. Дополнительную информацию о результате переговоров представители предприятия сообщат в ближайшее время.

Справка УНИАН. Ранее в китайских СМИ появилась информация, что 30 августа китайская компания China airspace и украинское госпредприятие "Антонов" подписали договор о сотрудничестве. В частности сообщалось, что по данному договору к Китаю переходит право собственности на гигантский самолет-транспортёр АН-225, включая использование чертежей и спецификаций самолета. Переговоры по привлечению китайских инвесторов велись еще в мае 2016 года. После подписания договора с украинской компанией, Китай получил доступ к уникальным технологиям в области авиастроения. Планируется, что первый китайский АН-225 уже будет выпущен в первой половине 2019 года.

Ан-225 «Мрия» создан киевским Конструкторским бюро имени Антонова. Свой первый полет самолет совершил в 1988 году. С тех пор «Мрия» остается самым крупным и самым мощным в мире транспортным самолетом.