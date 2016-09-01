"Топливный скандал" в Mitsubishi затронул еще восемь моделей

Об этом сообщает Слон со ссылкой на Associated Press.

Среди моделей, которые попали под запрет из-за «топливного скандала», оказались в том числе Pajero, Outlander и RVR SUV. В апреле Mitsubishi совместно с Nissan решили приостановить продажи четырех моделей: eK Wagon и eK Space, Dayz и Dayz Roox.

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В Министерстве транспорта Японии отметили, что поставляющиеся на зарубежные рынки автомобили Mitsubishi не вовлечены в "топливный скандал". В свою очередь, в Mitsubishi пообещали выплатить компенсацию владельцам машин в Японии – в размере от 30 тысяч до 100 тысяч иен (от $290 до $970).

Акции Mitsubishi на торгах в Токио 31 августа подешевели на 1,5% до 473 иен. Для сравнения, в начале января котировки компании находились на уровне 1010 иен за акцию.

В конце апреля в Mitsubishi признали, что в течение последних 25 лет занижали показатели по расходу топлива при тестировании ряда моделей малолитражных автомобилей.