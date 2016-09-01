Mazda отзывает около 2,3 миллиона автомобилей по всему миру

Японский автопроизводитель Mazda Motor Corp сообщил в четверг о намерении отозвать в общей сложности 2,3 миллиона автомобилей по всему миру из-за возможных неисправностей багажника, а также из-за проблем с дизельными двигателями.

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Mazda объявила об отзыве около 390 тысяч автомобилей, в том числе модели Mazda 3, доступной в версиях седана и хэтчбека, и кроссовера CX-3 в Японии из-за проблем с прокладкой багажника, сообщает Рейтер.

Также компания сообщила, что по этой же причине планирует отозвать еще 1,8 миллиона автомобилей с зарубежных рынков.

Подлежащие отзыву автомобили были произведены в период с декабря 2007 по декабрь 2015 года.

Компания также объявила об отзыве в Японии около 110 тысяч автомобилей, произведенных с августа 2014 года по август 2016-го, в том числе Mazda 3 и CX-3 из-за возможных неполадок, связанных с дизельным двигателем.