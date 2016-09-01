"Укравтодор" жалуется, что местные власти не дают денег на ремонт дорог

Органы местной власти в девяти областях Украины не готовы выделять средства для софинансирования ремонта и реконструкции дорог в регионах, сэкономленные за счет децентрализации.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") со ссылкой на исполняющего обязанности главы ведомства Евгения Бараха.

В сообщении отмечается, что главным условием правительства в выделении дополнительного финансирования в объеме 3,9 млрд грн на проведение текущего среднего ремонта автодорог в этом году было софинансирование в размере 10% от стоимости объекта местной властью.

"Мы проводили совещания с губернаторами и направляли письма всем руководителям облгосадминистраций. На сегодня полностью подтверждено финансирование только в Донецкой и Полтавской областях. Еще 12 регионов частично подтвердили свою готовность. Но есть и те, кто до сих пор вообще не подтвердил наличие средств для софинансирования ремонта дорог", – цитирует пресс-служба Бараха.

В частности, это Волынская, Днепропетровская, Луганская, Львовская, Ривненская, Херсонская, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.

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По словам Бараха, такая ситуация делает невозможным проведение почти всех запланированных ремонтных работ на дорогах страны, в частности, на ключевых дорогах национального значения, которые входят в так называемый список "10 худших дорог Украины": разрушенные участки дороги Н-17 Львов – Радехов – Луцк и Н-13 Львов – Самбор – Ужгород, а также на дороге международного значения М-15 Одесса – Рени.

Как сообщал УНИАН, 26 июля Николаевский областной совет признал чрезвычайной ситуацией техногенного характера очень плохое состояние автодорог государственного значения в пределах области. В этой связи депутаты решили обратиться к властям с просьбой выделить средства из резервного фонда госбюджета Украины в объемах, необходимых для восстановления дорожного покрытия на дорогах региона.

Министр инфраструктуры Омелян, комментируя обращение депутатов Николаевской области, отметил, что местные власти должны быть заинтересованы в выделении ресурса для софинансирования ремонта и реконструкции дорог в регионе, так как располагают средствами, сэкономленными за счет децентрализации.

По его словам, в этом году Николаевская область по плану получит на ремонт дорог порядка 500 млн грн, предусмотренных в госбюджете, львиная доля которых будет направлена на реконструкцию автодороги национального значения Днепр – Кривой Рог – Николаев, которая входит в составленный журналистами список «дорог позора».

17 августа стало известно, что тендер на выполнение ремонта данной дороги выиграла донецкая компания "Альтком", которая до сих пор не может завершить ремонт дороги Киев-Одесса.

Министр инфраструктуры назвал ремонт данной дороги "последним шансом" для "Альткома" и пригрозил, что если работы не начнутся вовремя, а также не будут срочно завершены работы на трассе Киев-Одесса, то компания окажется в "черном списке".

Между тем, работы так и не были начаты, так как одна из компаний участников данного тендера - "Югдортех" 26 августа подала жалобу в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) на нарушения законодательства во время проведения торгов. Согласно законодательству, до окончания рассмотрения жалобы Антимонопольным комитетом и принятия по ней соответствующего решения Служба автомобильных дорог не имеет права заключать договор с фирмой-победителем, а значит и работы проводиться не будут.

АМКУ пообещал в кратчайшие сроки рассмотреть данную жалобу, чтобы разблокировать тендер по ремонту трассы Днепр – Кривой Рог – Николаев.