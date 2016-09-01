Дело о хищении 10 миллионов экс-директором "Днепропетровского облавтодора" направили в суд

Прокуратурой Днепропетровской области завершено досудебное расследование и 31 августа направлено в суд обвинительный акт в отношении экс-директора ГП «Днепропетровский облавтодор».

Читайте такжеГройсман призвал украинцев взять под контроль качество ремонта дорог: за "липовые отчеты" мы должны "снимать стружку"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области, на протяжении 2013-2014 годов экс-директор облавтодора путем злоупотребления служебным положением нанес государству ущерб почти 10 млн грн. Указанные средства должны были пойти на ремонт дорог в Днепропетровской области.

Как сообщал УНИАН, экс-директор ГП «Днепропетровский облавтодор» подозревается в растрате 10 млн грн государственных средств (ч. 5 ст. 191 УКУ). В 2013 году – он был объявлен в розыск. Задержан 15 июля 2016 года на границе, когда возвращался из Польши.

17 июля суд арестовал его с возможностью внесения залога в размере почти 10 млн грн.