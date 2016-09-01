В Украине на 63% выросли продажи новых легковых авто

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в августе 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 63% - до 5,63 тыс. единиц, сообщает пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

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По данным ассоциации, лидером по объему продаж в прошлом месяце стала Toyota. Августовские продажи этого бренда в Украине составили 678 новых легковых авто, что на 31% больше результата прошлогоднего августа.

Вторую позицию на рынке занял французский бренд Renault. По итогам августа было продано 552 автомобиля этого бренда, что на 75% больше прошлогоднего показателя.

Третьей маркой по популярности у украинцев в прошлом месяце стал Ford. Продажи автомобилей этой марки выросли почти в 2,5 раза составили 423 единицы.

Как сообщал УНИАН, рынок новых легковых автомобилей за 7 месяцев вырос на 45% - до 32,8 тыс.

По итогам 2015 года продажи новых легковых автомобилей в Украине сократились вдвое – до 46,6 тыс. штук. По прогнозам экспертов, продажи легковых авто в 2016 году вырастут на четверть и составят около 60 тыс. штук.