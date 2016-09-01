Поставки персональных компьютеров в Украину выросли в 2,6 раза

Объем поставок персональных компьютеров (ПК) в Украину во втором квартале 2016 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 160,6% - до 220 тыс. устройств, говорится в сообщении исследовательской компании IDC.

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«Стабилизация экономической ситуации и отсутствие значительных колебаний курса гривны во втором квартале 2016 года позитивно сказываются на рынке, оживляя спрос на ПК в коммерческом и потребительском сегментах. Также наблюдается рост закупок со стороны государственных учреждений», - пояснила оживление рынка ПК пресс-служба IDC.

Поставки настольных ПК выросли на 69% - до 92 тыс. устройств. Поставки мобильных ПК (ноутбуков) увеличились на 331% - до 128 тыс. устройств.

«Главным фактором увеличения поставок ноутбуков во втором квартале стала подготовка к школьному сезону, – приводятся в сообщении слова аналитика IDC Ирины Мельничук. – Это привело к увеличению отгрузок в июне и существенно повлияло на показатели всего квартала».

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По данным IDC, во втором квартале международные бренды укрепили свои позиции в Украине, увеличив свою долю на рынке до 17,3% с 7% за аналогичный период прошлого года.

В целом по итогам первого полугодия 2016 года объем поставок ПК в Украину вырос на 104% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако в компании отметили, что в количественном выражении объем украинского рынка ПК пока еще ниже уровня 2014 года.

«Следует учитывать, что год назад на рынке был пик падения», - сообщили в IDC.

Как сообщал УНИАН, по данным компании IDC, поставки персональных компьютеров в Украину в 2015 году по сравнению с 2014 годом сократились на 34,5% - до 732 тыс. устройств.

По итогам 2016 года аналитики прогнозируют рост поставок компьютеров на 21% по сравнению с 2015 годом – до 890 тыс. устройств.

IDC (International Data Corporation, США) – аналитическая и консалтинговая компания. Более 1000 аналитиков IDC в 110 странах изучают технологии, тенденции и возможности ИТ-отрасли на мировом, региональном и местном уровнях. Компания имеет представительство в Украине.