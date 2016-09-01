В Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий внедрение 4G в Украине

Депутаты от фракции «Самопомич» Александр Данченко и Роман Семенуха, а также депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Елена Матузко внесли в Верховную Раду Украины законопроект о радиочастотном ресурсе (РЧР), предусматривающий внедрение связи стандарта LTE (4G) в Украине.

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Соответствующий законопроект №5051 «О радиочастотном ресурсе» был зарегистрирован в Раде 30 августа и опубликован на официальном сайте парламента.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект предусматривает введение принципа технологической нейтральности, согласно которому операторы беспроводной связи смогут использовать в пределах своего лицензированного радиочастотного ресурса одну из радиотехнологий передачи сигнала.

В проекте закона предусматривается возможность общего пользования РЧР операторами мобильной и фиксированной связи. Отмечается, что это будет способствовать более быстрому разворачиванию 4G-сетей, увеличению покрытия и повышению качества предоставляемых услуг.

Депутаты предлагают отменить рентную плату за пользование РЧР Украины. Вместо этого они предлагают предусмотреть для госбюджета компенсационный механизм - лицензионную плату за пользование РЧР, размер которой будет утверждать правительство на основании предложений Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

Предложенный законопроект предусматривает сокращение списка требуемых документов, которые необходимо прикрепить к заявлению о выдаче лицензии на пользование РЧР. Также сокращаются сроки рассмотрения документов.

В пояснительной записке к проекту закона также сообщается, что принятие законопроекта №5051 позволит увеличить поступления в госбюджет за счет проведения аукционов на право пользования РЧР. Кроме того, вырастут поступления от других налогов и сборов за счет развития 4G-сетей.

Как отмечается на официальном сайте парламентского комитета по вопросам информатизации и связи, этот законопроект позволит внедрить в Украине современные технологии, упростить условия пользования РЧР, уменьшить и упорядочить регуляторное влияние государства на отношения в сфере пользования РЧР, улучшить условия ведения бизнеса в Украине и укрепить позиции Украины в международных рейтингах.

Как сообщал УНИАН, по словам депутата от фракции «Самопомич» Александра Данченко, принятие Верховной Радой законопроекта о радиочастотном ресурсе позволит государству внедрить связь стандарта 4G в первом квартале 2017 года.

Помимо законопроекта о радиочастотном ресурсе Данченко призывает Верховную Раду принять проекты законов об электронных коммуникациях, облачных технологиях, доступе к инфраструктуре и трансграничных электронных доверенных услугах.

В декабре 2015 года Кабинет министров утвердил план мероприятий по внедрению сети 4G в Украине, согласно которому тендер по внедрению технологии связи 4G состоится в декабре 2017 года.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), совместно с британской компанией Analysys Mason планируют в ноябре 2016 года завершить исследование РЧР, необходимого для запуска в Украине связи стандарта 4G, после чего регулятор сможет приступить к этапу непосредственного внедрения данной технологии в нашей стране.