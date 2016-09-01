"Укравтодор" хочет дополнительно привлечь подрядчиков для ускорения ремонта дороги Киев-Одесса

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") планирует дополнительно привлечь подрядные организации для ускорения проведения капитального ремонта автомобильной дороги международного значения М-05 Киев - Одесса, сообщил на брифинге исполняющий обязанности главы госагентства Евгений Барах.

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Напомним, тендер на проведение капитального ремонта данной трассы еще в 2013 году выиграла донецкая компания «Альтком», однако работы до сих пор не завершены.

"По дороге Киев - Одесса, вчера было совещание в Министерстве инфраструктуры с представителями подрядных организаций, как с той, которая строит, так и с теми, кто потенциально может зайти на этот объект для усиления и ускорения темпов выполнения работ и выборки средств. Поставлено задание на следующей неделе выйти на совместный консенсус и решение относительно привлечения дополнительных субподрядных организаций для наращивания темпов выполнения работ", - сообщил Барах.

Он подчеркнул, что в текущем году не удастся завершить ремонт данной дороги, в связи с чем возникла необходимость привлечения субподрядчиков.

"Мы видим, что в этом году действительно мы не сможем обеспечить полноценное выполнение работ по этому проекту, но максимально обеспечить надлежащее состояние этого направления и подходов в Киеву - мы эту задачу выполним", - подчеркнул Барах.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году компания «Дорожное строительство «Альтком», специализирующаяся на строительстве и реконструкции дорог, мостов и взлетно-посадочных полос, выиграла тендер на капитальный ремонт автомобильной дороги M05 Киев – Одесса.

Финансовое обеспечение капитального ремонта трассы осуществляется за счет кредита под государственные гарантии от ЕБРР и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

Кроме того, 17 августа стало известно, что "Альтком" стала победителем тендера на выполнение ремонта автодороги национального значения Днепр – Кривой Рог – Николаев, которая входит в составленный журналистами список «дорог позора».

Министр инфраструктуры назвал ремонт данной дороги "последним шансом" для "Альткома" и пригрозил, что если работы не начнутся вовремя, а также не будут срочно завершены работы на трассе Киев-Одесса, то компания окажется в "черном списке".

Между тем, работы пока не начаты, так как одна из компаний - участников данного тендера подала жалобу в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) на нарушения законодательства во время проведения торгов. Согласно законодательству, до окончания рассмотрения жалобы Антимонопольным комитетом и принятия по ней соответствующего решения Служба автомобильных дорог не имеет права заключать договор с фирмой-победителем, а значит, и работы проводиться не будут.

АМКУ пообещал в кратчайшие сроки рассмотреть данную жалобу, чтобы разблокировать тендер по ремонту трассы Днепр – Кривой Рог – Николаев.