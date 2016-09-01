"Укравтодор" хочет дополнительно привлечь подрядчиков для ускорения ремонта дороги Киев-Одесса
Напомним, тендер на проведение капитального ремонта данной трассы еще в 2013 году выиграла донецкая компания «Альтком», однако работы до сих пор не завершены.
Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") планирует дополнительно привлечь подрядные организации для ускорения проведения капитального ремонта автомобильной дороги международного значения М-05 Киев - Одесса, сообщил на брифинге исполняющий обязанности главы госагентства Евгений Барах.
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Напомним, тендер на проведение капитального ремонта данной трассы еще в 2013 году выиграла донецкая компания «Альтком», однако работы до сих пор не завершены.
"По дороге Киев - Одесса, вчера было совещание в Министерстве инфраструктуры с представителями подрядных организаций, как с той, которая строит, так и с теми, кто потенциально может зайти на этот объект для усиления и ускорения темпов выполнения работ и выборки средств. Поставлено задание на следующей неделе выйти на совместный консенсус и решение относительно привлечения дополнительных субподрядных организаций для наращивания темпов выполнения работ", - сообщил Барах.
Он подчеркнул, что в текущем году не удастся завершить ремонт данной дороги, в связи с чем возникла необходимость привлечения субподрядчиков.
"Мы видим, что в этом году действительно мы не сможем обеспечить полноценное выполнение работ по этому проекту, но максимально обеспечить надлежащее состояние этого направления и подходов в Киеву - мы эту задачу выполним", - подчеркнул Барах.
Как сообщал УНИАН, в 2013 году компания «Дорожное строительство «Альтком», специализирующаяся на строительстве и реконструкции дорог, мостов и взлетно-посадочных полос, выиграла тендер на капитальный ремонт автомобильной дороги M05 Киев – Одесса.
Финансовое обеспечение капитального ремонта трассы осуществляется за счет кредита под государственные гарантии от ЕБРР и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).
Кроме того, 17 августа стало известно, что "Альтком" стала победителем тендера на выполнение ремонта автодороги национального значения Днепр – Кривой Рог – Николаев, которая входит в составленный журналистами список «дорог позора».
Министр инфраструктуры назвал ремонт данной дороги "последним шансом" для "Альткома" и пригрозил, что если работы не начнутся вовремя, а также не будут срочно завершены работы на трассе Киев-Одесса, то компания окажется в "черном списке".
Между тем, работы пока не начаты, так как одна из компаний - участников данного тендера подала жалобу в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) на нарушения законодательства во время проведения торгов. Согласно законодательству, до окончания рассмотрения жалобы Антимонопольным комитетом и принятия по ней соответствующего решения Служба автомобильных дорог не имеет права заключать договор с фирмой-победителем, а значит, и работы проводиться не будут.
АМКУ пообещал в кратчайшие сроки рассмотреть данную жалобу, чтобы разблокировать тендер по ремонту трассы Днепр – Кривой Рог – Николаев.