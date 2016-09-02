Действие экспериментальных тарифов на парковку в центре Львова продлили до конца сентября

Соответствующее решение 2 сентября принял исполнительный комитет Львовского горсовета, передает zaxid.net.

Напомним, в марте депутаты Львовского горсовета поддержали постановление, которым разрешили ЛКП «Львовавтодор» на собственное усмотрение устанавливать тарифы в пределах до 8 грн/час. на закрытой парковке на ул. Валовой и до 6 грн/час. на открытых парковках в центре города.

С 1 апреля «Львовавтодор» установило на всех паркингах максимальные разрешенные депутатами тарифы. Согласно постановлению, такие тарифы должны действовать до конца июня. Однако во время заседания 30 июня депутаты проголосовали за постановление, которым продлили действие экспериментальных тарифов до 31 августа.

Сегодня же исполком решил продлить действие тарифов еще на месяц – до 30 сентября. Окончательно утвердить их на постоянной основе или установить новые депутаты горсовета хотят во время очередной сессии. К этому времени стоимость парковки в центральной части Львова останется неизменной – 8 грн/час. на закрытой парковке на ул. Валовой и 6 грн/час. на открытых паркингах в первой парковочной зоне.