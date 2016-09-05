Украина на месяц остановила выдачу разрешений на грузоперевозки с Турцией

Министерство инфраструктуры Украины до 30 сентября этого года временно ограничит выдачу "двусторонних" разрешений Турецкой Республики украинским грузоперевозчикам.

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Согласно сообщению пресс-службы министерства, соответствующее решение было принято 26 августа Комиссией по вопросам оформления, выдачи, учета и анализа эффективности использования разрешений на проезд по территориях иностранных государств и утверждено 31 августа приказом министра инфраструктуры.

В министерстве отметили, что аналогичные ограничения будут введены со стороны министерства и по отношению к турецким грузоперевозчикам. Причины принятия данного решения в министерстве не уточнили.

"Комиссия приняла решение о введении до 30 сентября 2016 дополнительных ограничений временного характера на оформление и выдачу разрешений Турецкой Республики типа «двусторонние» украинским перевозчикам. Наряду с этим по решению комиссии приняты соответствующие меры к турецким перевозчикам", - говорится в сообщении.

При этом в Мининфраструктуры добавили, что на основании решения комиссии выдача разрешений Турецкой Республики типа «двусторонние» с номерами 548166 - 549815 будет осуществляться "Укртрансбезопасностью" после 30 сентября 2016 года.

"Мининфраструктуры обращается с просьбой к автоперевозчикам принять к сведению вышеизложенную информацию и учитывать ее при планировании осуществления перевозок грузов в Турецкую Республику", - отметили в министерстве.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря прошлого года Министерство инфраструктуры утвердило распределение среди украинских перевозчиков разрешений ЕКМТ на осуществление международных автомобильных грузоперевозок на 2016 год.

В начале 2015 года Мининфраструктуры отменило резерв разрешений на грузоперевозки и разместило информацию об остатках разовых разрешений на международные грузовые автоперевозки в открытом доступе на сайте "Укртрансинспекции".