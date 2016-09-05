Правительство хочет выделить на дороги в следующем году около 40 миллиардов

Правительство планирует в 2017 году выделить на ремонт и строительство автомобильных дорог в Украине 30-40 млрд грн.

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Об этом на своей странице в Twitter написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"30-40 млрд грн в бюджете-2017 планируем заложить на дороги", - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман отмечал, что Кабмин закладывает в проект бюджета на 2017 год наполнение Дорожного фонда в размере порядка 14 млрд грн без учета средств международных финансовых организаций.