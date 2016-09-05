Правительство хочет выделить на дороги в следующем году около 40 миллиардов
12:01, 05 сентября 2016Транспорт/Связь
1041
Кабмин закладывает в проект бюджета на 2017 год наполнение Дорожного фонда в размере порядка 14 млрд грн без учета средств международных финансовых организаций.
Правительство планирует выделить на дороги около 40 млрд грн / Фото УНИАН
Правительство планирует в 2017 году выделить на ремонт и строительство автомобильных дорог в Украине 30-40 млрд грн.
Читайте также"Укравтодор" хочет дополнительно привлечь подрядчиков для ускорения ремонта дороги Киев-Одесса
Об этом на своей странице в Twitter написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"30-40 млрд грн в бюджете-2017 планируем заложить на дороги", - сообщил он.
Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман отмечал, что Кабмин закладывает в проект бюджета на 2017 год наполнение Дорожного фонда в размере порядка 14 млрд грн без учета средств международных финансовых организаций.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter