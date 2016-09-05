"Воздушный экспресс" обокрали на 81 миллион гривень – задержан один из подозреваемых

Правоохранители задержали участника схемы по расхищению 81 млн грн госпредприятия «Национальный проект «Воздушный экспресс».

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Как сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры, детективами Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП осуществляется досудебное следствие по уголовному производству по факту хищения 81 млн грн средств государственного предприятия «Нацпроект «Воздушный экспресс», полученных государством по кредитному договору от Экспортно-импортного банка Китая, по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).

Указанные средства предоставлялись Украине китайскими партнерами для строительства железнодорожного пассажирского сообщения между международным аэропортом «Борисполь» и Киевом.

2 сентября прокуроры – процессуальные руководители Специализированной антикоррупционной прокуратуры при участии оперативников Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины задержали участника схемы хищения государственных средств.

Задержанным является бывший адвокат, который подозревается в участии в завладении государственными денежными средствами путем выведения их через подконтрольные фиктивные субъекты хозяйственной деятельности, а именно в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 5 ст. 191 УКУ.

Постановлением следственного судьи Соломенского районного суда Киева от 3 сентября задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Согласно ч. 3 ст. 183 Уголовного процессуального кодекса Украины, залог определен в размере 13 млн грн.

В данное время по этому уголовному производству извещены о подозрении двое граждан, в том числе бывший руководитель государственного предприятия Геннадий Дьяченко - в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины. Розыск Дьяченко продолжается.