80% подразделений "Укрпочты" не имеют ни одного компьютера

Порядка 80% расположенных по всей территории Украины отделений государственного предприятия почтовой связи "Укрпочта", или свыше 9 тысяч отделений, не имеют ни одного компьютера, сообщил на брифинге генеральный директор предприятия Игорь Смилянский.

"Лишь 20% офисов "Укрпочты" компьютеризованы. 80% офисов "Укрпочты" не имеют ни одного компьютера. Большинство офисов находится в селах, работники которых принимают и записывают платежи в тетрадях. Более того, 75% имеющихся у нас компьютеров эксплуатируются больше пяти лет, они старые и мы будем искать средства для обновления техники", - сказал Смилянский.

Он отметил, что уже в текущем году "Укрпочта" намерена осуществить закупку компьютеров, не уточнив в каком количестве.

Читайте также"Укрпочта" приравняла марки к деньгам: требует ввести уголовную ответственность за их подделку

Как сообщал УНИАН, с 1 июля вступил в должность новый директор "Укрпочты" Игорь Смилянский, назначенный правительством на эту должность в апреле по результатам кадрового конкурса.

Ранее Смилянский сообщил, что все письма в Украине сортируются вручную 189 сотрудниками сортировочного цеха предприятия.

"Укрпочта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через 12 тысяч отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тысяч сотрудников.

"Укрпочта" ежегодно осуществляет обработку и доставку потребителям более 240 миллионов почтовых отправлений, 16 миллионов посылок и отправлений с объявленной ценностью, 15 миллионов переводов, а также доставляет более 83 миллионов пенсий.

В 2015 году УГППС "Укрпочта" получило 53 миллиона гривень прибыли – лучший результат за последние 15 лет. В 2014 году компания получила 4 миллионв гривень убытков.