Три вьетнамские авиакомпании купили 40 самолетов Airbus на $6,5 миллиарда
09:22, 06 сентября 2016Транспорт/Связь
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О заключении сделки объявил концерн Airbus.
REUTERS
Три вьетнамские авиакомпании приобрели 40 самолетов европейского концерна Airbus на сумму $6,5 миллиарда, передает AFP.
О заключении сделки объявил Airbus.
По данным агентства, 20 самолетов модели A321 приобрела компания Vietjet air, 10 лайнеров A350 купила Vietnam airlines, 10 A320 - лоукостер Jetstar Pacific.
Читайте такжеAirbus сократит поставки лайнеров А380«Сумма данных соглашений составляет $6,5 млрд», - цитирует агентство представителя авиапроизводителя в Азии.
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