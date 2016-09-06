Три вьетнамские авиакомпании купили 40 самолетов Airbus на $6,5 миллиарда

О заключении сделки объявил концерн Airbus.

Три вьетнамские авиакомпании приобрели 40 самолетов европейского концерна Airbus на сумму $6,5 миллиарда, передает AFP. О заключении сделки объявил Airbus. По данным агентства, 20 самолетов модели A321 приобрела компания Vietjet air, 10 лайнеров A350 купила Vietnam airlines, 10 A320 - лоукостер Jetstar Pacific. Читайте такжеAirbus сократит поставки лайнеров А380«Сумма данных соглашений составляет $6,5 млрд», - цитирует агентство представителя авиапроизводителя в Азии.

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