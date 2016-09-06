Крупнейшая в мире американская авиакомпания Delta Airlines прекратила полеты в Россию

Американская авиакомпания Delta Airlines, являющаяся крупнейшей в мире, с 7 сентября приостанавливает прямые перелеты между США и РФ, передает RNS со ссылкой на сообщение представительства Delta в России.

Последний рейс авиакомпании по прямому сообщению из Москвы в Нью-Йорк вылетит из Шереметьево сегодня, 6 сентября. Ожидается, что прямое авиасообщение компании между Россией и США будет возобновлено в мае 2017 года.

Читайте такжеУкраина и Литва сняли все ограничения на полеты между странамиНа сегодняшний день доступны рейсы Delta Airlines в США в партнерстве с авиакомпаниями Европы с пересадками в Амстердаме и Париже.

Единственной авиакомпанией с прямым сообщением с США остается «Аэрофлот», осуществляющий рейсы в Нью-Йорк и Лос-Анджелес.