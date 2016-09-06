Сервис доставки myMeest опубликовал свой самый полный список онлайн-магазинов Европы и Китая

MyMeest создан международной почтово-логистической группой Meest Group, которая работает в Северной Америке, Европе, Австралии и Китае. В Украине её представляет оператор почтовых перевозок MeestExpress. Задача myMeest – доставлять товары из магазинов, которые не пересылают покупки в Украину или их тарифы на доставку очень высокие.

myMeest использует зарубежные отделения PLG MeestGroup. Из них компания переправляет посылки в ближайшее к покупателю отделение MeestExpress, почтомат ПриватБанка или прямо по адресу покупателя. Процесс заказа не сложнее заполнения онлайн-формы в украинских магазинах. Таможенная декларация на посылку генерируется автоматически во время оформления заказа.

Каким бы количеством магазинов ни воспользовался покупатель, он может объединить покупки в одну посылку. Чтобы уменьшить её вес и объём, сотрудники на складе переупаковывают посылку, удаляя лишние материалы по желанию заказчика. Хрупкие материалы можно упаковать в дополнительную защиту. Когда посылка приходит в Украину, клиент начинает получать SMS о её передвижении. Перед доставкой посылки по адресу клиента курьер согласовывает с ним удобное время.

Тот самый внушительный список онлайн-магазинов находится в разделе «Как купить» сайта myMeest. Они рассортированы по странам и открываются при клике на карточку страны. Видеоинструкции на сайте подробно объясняют, как пользоваться сервисом.

Для справки

Meest Corporation Inc. основана в Канаде, в 1989 г. Предприятия компании работают в Канаде, США, Австралии, Италии, Испании, Португалии, Германии, Греции, Польше и в странах Восточной Европы. Общее количество представительств и филиалов корпорации на американском континенте составляет более 500, в европейских странах – около 250. MeestExpress обладает самым большим среди экспресс-перевозчиков Украины флотом транспорта.