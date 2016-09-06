В Украине на 78% упали продажи б/у легковых авто

Объем продаж бывших в употреблении легковых автомобилей на первичном рынке, который формируется за счет импортных поставок, в Украине в августе 2016 года сократился на 78% по сравнению с августом 2015 года и составил 270 авто, сообщила пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

При этом, как отметили в ассоциации, по сравнению с июлем этого года продажи легковых б/у авто выросли на 17%.

Так, продажи б/у коммерческих автомобилей в августе этого года составили 759 штук, что на 26% меньше, чем в августе прошлого года, и на 15% больше, чем в июле.

В сегменте б/у автобусов количество первичных регистраций в августе составило только 22 единицы. Относительно августа 2015 года рынок б/у автобусов уменьшился на 73% и увеличился на 22% относительно июля этого года.

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По данным "Укравтопрома", всего в августе в Украине на первичном рынке было зарегистрировано 7,392 тысячи автотранспортных средств, из которых бывший в эксплуатации транспорт составил 1,051 тысячи штук, или 14%. При этом сравнительных данных с августом прошлого года в ассоциации не привели.

Как сообщал УНИАН, продажи б/у автомобилей в Украине в І полугодии сократились на 37%, до 3,5 тысячи штук.

С 1 августа вступил в силу закон о снижении акциза на импорт бывших в употреблении автомобилей. Срок действия данного закона установлен до 31 декабря 2018 года.