На одесских остановках появились креативные схемы общественного транспорта

«Простая и понятная схема наглядно показывает, в какие районы следуют основные транспортные маршруты. Отсутствие точной географии и детализации классических схем позволяет быстрее сориентироваться, запомнить расположение районов и спланировать путь. Номера маршрутов подобраны таким образом, чтобы они пересекали несколько районов, а транслитерация помогает иностранным гостям города выбрать верное направление», - отмечают авторы.

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Цветовые коды совпадают с традиционными цветами разных видов транспорта, что облегчает запоминание. Каждому району соответствует своя схема.

Делают их из самоклеящейся пленки. Формат позволяет размещать плакаты на стекле, выравнивая по краю плоскости.