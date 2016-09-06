Пограничники оштрафовали 38 судов, которые заходили в оккупированный Крым

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины заявляют об оштрафовании 38 экипажей судов, которые заходили во временно оккупированный Крым.

Читайте такжеКабмин закрыл морские рыбные порты в аннексированном Россией Крыму

Об этом УНИАН сообщили в Госпогранслужбе.

Отмечается, что в ведомстве функционирует отдел с современной системой мониторинга надводной обстановки, которая позволяет осуществлять дистанционный контроль за кораблями и судами в акватории Черного и Азовского морей, а также речного участка.

«Благодаря эффективному применению указанной системы уже привлечены к ответственности команды 38 судов, которые подозреваются в захождении в порты временно оккупированной территории АР Крым, на общую сумму почти 240 тыс. грн», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что одной из важных функций отдела является поддержание информационного взаимодействия с пограничными службами причерноморских государств. В рамках сотрудничества осуществляется обмен информацией в отношении судов, которые находятся под подозрением, имеют опасный груз и т.п.