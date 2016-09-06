Мининфраструктуры анонсировало строительство магистрали между Львовом и Херсоном

Министерство инфраструктуры Украины в случае выделения необходимых средств на строительство и ремонт дорог планирует в 2017 году приступить к строительству магистрали, которая соединит Львов и Херсон, сообщил глава министерства Владимир Омелян в эфире "5 канала".

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"В этом году на ремонт дорог мы имеем 19 млрд грн, нам хватило за эти деньги отремонтировать около 1-2 тыс. км и сделать ямочный ремонт 60% сети по всей стране. Если нам удастся получить удвоенную сумму, ту, что обещает премьер-министр, мы сможем начать системное строительство дорог. В частности, в этом году мы должны провести тендерные процедуры и в следующем году приступить к строительству большой европейской магистрали, которая соединит Львов и Херсон", - сообщил Омелян.

Он подчеркнул, что такие планы соответствуют ситуации, в которой оказалась Украина в связи с введением Российской Федерацией с 1 июля дополнительных ограничительных мер в отношении транзита украинской продукции по российской территории.

"Думаю, этот проект будет успешен, и мы найдем хороших подрядчиков, так как важно найти не только средства, но и компанию, которая построит качественную дорогу и в срок", - подчеркнул министр.

Он также выразил надежду, что осенью депутаты одобрят ряд ключевых для транспортной отрасли законопроектов, разработанных совместно с европейскими экспертами.

"Я надеюсь, что в октябре мы проведем так называемый инфраструктурный день в парламенте, в течение которого мы сможем доказать каждому народному избраннику необходимость принятия тех 10 инфраструктурных законопроектов, которые мы вынесли или в ближайшее время вынесем в Раду", - добавил Омелян.

Как сообщал УНИАН, по словам Омеляна, 15 июля в Верховной Раде был зарегистрирован пакет законопроектов, которые позволят реформировать транспортную отрасль Украины. В частности, речь идет о создании целевого дорожного фонда, а также внедрении весового контроля на автомобильных дорогах Украины.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что правительство планирует в 2017 году выделить на ремонт и строительство автомобильных дорог в Украине 30-40 млрд грн.