"Антонов" хочет поставить Минобороны три самолета Ан-148

Государственное предприятие "Антонов" планирует поставить Министерству обороны Украины три самолета Ан-148, сообщил в ходе пресс-конференции в Киеве президент "Антонова" Александр Коцюба.

"Мы обсуждаем тактико-технические характеристики, и думаю, к концу года мы выйдем на подписание контракта по поставке нашему Министерству обороны трех самолетов Ан-148", - сказал Коцюба.

Он также подчеркнул, что использование самолетов "Антонов" первыми лицами государства и органами власти, в особенности Министерством обороны, является дополнительным аргументом в пользу украинских самолетостроителей на мировом рынке.

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Как сообщал УНИАН, 28 декабря 2015 года Кабинет министров Украины выделил 2,2 миллиарда гривень государственных гарантий Министерству обороны Украины для привлечения средств на строительство самолетов Ан-148 и закупку танков БМ "Оплот". По решению правительства госпредприятию "Завод им. В. Малышева" выделено 1,083 миллиарда гривень госгарантий, госпредприятию "Антонов" - 1,15 миллиарда гривень. Кредитные соглашения будет заключать Минфин по представлению Минобороны. Размер платы за предоставление госгарантии составит 0,001% от сумы гарантийных обязательств.

Ан-148 - самолет для пассажирских, грузо-пассажирских и грузовых перевозок на региональных и магистральных линиях. Представлен в различных модификациях с учетом целей и пожеланий заказчика. 26 февраля 2007 года самолет Ан-148, его двигатель Д-436-148 и вспомогательная силовая установка АИ-450-МС получили сертификаты Авиационного регистра Межгосударственного авиационного комитета и Государственной авиационной администрации Украины. Первый полет Ан-148 выполнил 17 декабря 2004 года.