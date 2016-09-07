Премьеры Украины и Польши договорились улучшить условия пересечения границы

14:33, 07 сентября 2016
Транспорт/Связь
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Премьер-министры Украины и Польши Владимир Гройсман и Беата Шидло договорились об улучшении условий пересечения украинско-польской границы.

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Как сообщает Правительственный портал, во время сегодняшней встречи в польском городе Крыница-Здруй стороны обсудили ситуацию на совместной границе.

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«Здесь у нас есть единственная мысль - мы должны дать хороший сервис на пересечении границ, мы должны все сделать для того, чтобы были минимизированы очереди», - заявил Гройсман во время совместной пресс-конференции с Шидло.

По его словам, в ближайшее время будет соответствующее поручение со стороны польских и украинских коллег.

«Будут приложены усилия для того, чтобы найти механизмы сделать пересечение границы между Украиной и Польшей более комфортным, более качественным, чем сегодня. Это одна из задач, над которыми мы будем работать», - отметил Гройсман.

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