Премьеры Украины и Польши договорились улучшить условия пересечения границы

Как сообщает Правительственный портал, во время сегодняшней встречи в польском городе Крыница-Здруй стороны обсудили ситуацию на совместной границе.

Читайте такжеНа границе с Польшей сохраняются автомобильные очереди - ГПСУ

«Здесь у нас есть единственная мысль - мы должны дать хороший сервис на пересечении границ, мы должны все сделать для того, чтобы были минимизированы очереди», - заявил Гройсман во время совместной пресс-конференции с Шидло.

По его словам, в ближайшее время будет соответствующее поручение со стороны польских и украинских коллег.

«Будут приложены усилия для того, чтобы найти механизмы сделать пересечение границы между Украиной и Польшей более комфортным, более качественным, чем сегодня. Это одна из задач, над которыми мы будем работать», - отметил Гройсман.