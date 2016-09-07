"Антонов" может запретить полеты российских "Ан", если их обслуживанием займутся другие компании

Государственное предприятие «Антонов» - единственный в Украине разработчик и производитель грузовых и пассажирских самолетов - готово запретить российским авиакомпаниям эксплуатировать самолеты семейства «Ан» за пределами Российской Федерации в случае нарушения авторских прав или отказа российских эксплуатантов от технического сопровождения работы самолетов.

Читайте также"Антонов" назвал условия для серийного производства "Мрии" в Китае

Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент «Антонова» Александр Коцюба.

«Компании, эксплуатирующие самолеты «Ан» в России, делают активные попытки уйти от "Антонова" как от разработчика и перевести эту функцию на свои предприятия, в частности, компанию «Илюшин». Мы уже заявили о том, что мы категорически против того, чтобы функции разработчиков были переданы кому-либо. Мы делаем это, в первую очередь, из соображений безопасности, потому что полеты - это безопасность. И «Антонов», как разработчик, согласно всем международным авиационным правилам, выполняет свои функции, - сказал Коцюба. - Россияне у себя в стране могут сделать все, что захотят, и корректировать законы как угодно, но вопрос в том, что мы, как разработчик, можем поставить запрет на полеты их самолетов вне Российской федерации. И мы поставим такой запрет, если ситуация потребует. Потому что это наши самолеты. И если кто-то еще будет управлять технической составляющей, кроме «Антонова», мы просто не сможем гарантировать безопасность полета».

Ранее Коцюба сообщил, что до конца года «Антонов» намерен свернуть совместные с Россией транспортные проекты, в частности, в рамках совместной работы с транспортной компанией «Волга-Днепр».

Справка УНИАН. Госпредприятие "Антонов" - единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.