"Антонов" к концу года свернет все проекты с российской компанией "Волга-Днепр"

Государственное предприятие «Антонов» - единственный в Украине производитель транспортных и пассажирских самолетов - планирует до конца года свернуть все имевшиеся ранее совместные проекты с российской транспортной компанией «Волга-Днепр», эксплуатировавшей, в том числе, самолеты Ан-124 «Руслан».

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Об этом сообщил президент ГП «Антонов» Александр Коцюба.

«Мы находимся сейчас, я бы так сказал, в стадии развода по проектам с компанией «Волга-Днепр». К концу года совместных проектов с компанией «Волга-Днепр» вести не будем. Мы будем самостоятельно работать на рынке», - подчеркнул Коцюба.

Справка УНИАН. Российская грузовая авиакомпания «Волга-Днепр», основанная в 1990 году в Ульяновске, специализируется на авиаперевозках сверхтяжёлых и негабаритных грузов самолётами Ил-76ТД-90ВД и Ан-124-100 для нужд нефтяной, газовой, аэрокосмической промышленности, тяжёлого машиностроения, гуманитарных и миротворческих миссий, транспортирует опасные грузы.

Группы компаний "Волга-Днепр" и АНТК им. О. К. Антонова (ныне ГП «Антонов») в 2004 году основали совместное предприятие Ruslan SALIS Gmbh, а в 2006 году авиакомпании "Волга-Днепр" и "Авиалинии Антонова" создали совместное предприятие Ruslan International Ltd. Стороны выполняли совместные проекты по грузовым авиаперевозкам, в том числе в рамках гуманитарных миссий в горячих точках планеты.