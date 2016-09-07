Дорожный фонд кардинально изменит состояние украинских дорог - глава профильного комитета ВР

Об этом после заседания комитета сообщил его председатель Ярослав Дубневич.

Он отметил, что хронически неудовлетворительное состояние украинских дорог не можно оправдать лишь нехваткой средств. Ежегодно в государственный бюджет идут поступления от уплаты акцизов, которые должны были бы использоваться на ремонт и содержание автодорог. Однако из-за отсутствия четкого, прозрачного механизма их распределения финансовые поступления расходуются на латание бюджетных дыр, а до украинских дорог почти ничего не доходит.

"Только в 2015 году от акцизных налогов и ввозной пошлины на нефтепродукты и транспортные средства поступило порядка 26 миллиардов гривень. Для сравнения, бюджет "Укравтодора" в том же году составил лишь 3,4 миллиарда гривень. Конечно, такой ресурс не позволяет существенно улучшить состояние дорожной инфраструктуры, поднять ее до европейского уровня", - констатировал председатель комитета.

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"Наша законодательная инициатива предлагает системное решение проблемы путем создания Государственного дорожного фонда. Бюджет фонда будет формироваться от поступлений от акцизов на нефтепродукты и транспортные средства, платы за проезд сверхгабаритного транспорта, кредитов и концессий. И главное – законопроект закладывает четкие механизмы как поступления, так и расходования средств. Больше никакого финансирования в ручном режиме", - пояснил Дубневич.

Соавторам законопроекта удалось заручиться поддержкой главы Кабмина, с которым согласован переходный период: в 2017-2018 годах в Государственный дорожный фонд будет поступать 75% от акцизов на нефтепродукты и транспорт, с 2019 года – все 100%.

"Целевое использование этих средств позволит в десять раз увеличить финансирование автодорог и кардинально повысить качество и безопасность украинских дорог", - убежден Дубневич.