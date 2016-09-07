Дорожный фонд кардинально изменит состояние украинских дорог - глава профильного комитета ВР
Комитет Верховной Рады по вопросам транспорта призвал народных депутатов поддержать проект создания Государственного дорожного фонда.
Об этом после заседания комитета сообщил его председатель Ярослав Дубневич.
Он отметил, что хронически неудовлетворительное состояние украинских дорог не можно оправдать лишь нехваткой средств. Ежегодно в государственный бюджет идут поступления от уплаты акцизов, которые должны были бы использоваться на ремонт и содержание автодорог. Однако из-за отсутствия четкого, прозрачного механизма их распределения финансовые поступления расходуются на латание бюджетных дыр, а до украинских дорог почти ничего не доходит.
"Только в 2015 году от акцизных налогов и ввозной пошлины на нефтепродукты и транспортные средства поступило порядка 26 миллиардов гривень. Для сравнения, бюджет "Укравтодора" в том же году составил лишь 3,4 миллиарда гривень. Конечно, такой ресурс не позволяет существенно улучшить состояние дорожной инфраструктуры, поднять ее до европейского уровня", - констатировал председатель комитета.
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"Наша законодательная инициатива предлагает системное решение проблемы путем создания Государственного дорожного фонда. Бюджет фонда будет формироваться от поступлений от акцизов на нефтепродукты и транспортные средства, платы за проезд сверхгабаритного транспорта, кредитов и концессий. И главное – законопроект закладывает четкие механизмы как поступления, так и расходования средств. Больше никакого финансирования в ручном режиме", - пояснил Дубневич.
Соавторам законопроекта удалось заручиться поддержкой главы Кабмина, с которым согласован переходный период: в 2017-2018 годах в Государственный дорожный фонд будет поступать 75% от акцизов на нефтепродукты и транспорт, с 2019 года – все 100%.
"Целевое использование этих средств позволит в десять раз увеличить финансирование автодорог и кардинально повысить качество и безопасность украинских дорог", - убежден Дубневич.