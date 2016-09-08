Из-за масштабных учений оккупантов в Крыму отменены или задерживаются десятки авиарейсов

В связи с учениями "Кавказ-2016", которые на территории оккупированного полуострова проводит Министерство обороны РФ, 8 сентября в Крыму будет временно прекращен взлет и посадка самолетов.

Читайте такжеДонбасс и аннексированный Крым становятся неподъемными для России - эксперт

Как сообщили в пресс-службе аэропорта "Симферополь", график пассажирских рейсов меняют с целью "обеспечения безопасности полетов гражданской авиации".

"8 сентября 2016 года воздушное пространство над аэропортом "Симферополь" будет закрыто с 8.30 до 12.30 местного времени. В данный временной промежуток прием и отправление рейсов осуществляться не будет", – говорится в сообщении.

Ранее об изменениях в расписании рейсов в/из Крыма объявила компания "Аэрофлот". Речь шла о самолетах из Шереметьево в Ростов, Сочи и Симферополь. Также было изменено время вылета других рейсов из Шереметьево в Краснодар, Анапу, Сочи, Геленджик и Симферополь.

Как сообщал УНИАН, Россия начала активную фазу масштабных военных учений "Кавказ-2016" в оккупированном Крыму.