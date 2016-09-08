Контроль пассажирских перевозчиков усилен: в Киеве уже выявлено свыше 500 "нелегалов"

Министерство инфраструктуры Украины совместно с Государственной службой по безопасности на транспорте "Укртрансбезопасность" и Национальной полицией усилило контроль за деятельностью пассажирских автомобильных перевозчиков с целью выведения бизнеса из тени и легализации такой деятельности, сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры со ссылкой на заместителя министра инфраструктуры Юрия Лавренюка.

Так, Мининфраструктуры вместе с ответственными департаментами Киевской городской государственной администрации (КГГА), "Укртрансбезопасности" и Национальной полицией создали рабочие группы для систематического контроля скоплений посадки и высадки пассажиров с мест, которые не согласованы с городскими властями.

Читайте такжеКабмин намерен создать Транзитный совет для развития перевозок7 сентября при участии руководства Государственной службы по безопасности на транспорте и работников службы, руководства КГГА, а также работников Национальной полиции состоялась очередная рейдовая проверка незаконных мест высадки и посадки пассажиров.

«Недопущение разрастания нелегальных пассажирских перевозок и постоянная ревизия мест незаконной высадки и посадки пассажиров - основные задачи рабочих групп с участием инспекторов «Укртрансбезопасности» и Национальной полиции Украины», - цитирует пресс-служба Лавренюка.

В частности, в настоящее время в Украине проходит месячник безопасности пассажирских автоперевозок, за две недели рейдовых проверок инспекторы «Укртрансбезопасности» и Нацполиции выявили более 500 «нелегалов» в Киеве.

"Все «нелегалы» будут нести ответственность за свое поведение во время осуществления пассажирских перевозок, им не избежать жестких мер воздействия. Не придерживаясь норм действующего законодательства, избегая уплаты налогов, получения лицензий и систематических проверок транспортных средств, а также медицинского осмотра водителей, они, прежде всего, ставят под угрозу безопасность и здоровье наших граждан, что является недопустимым",- цитирует пресс-служба замминистра инфраструктуры.

Как сообщалось, поданный правительством в Раду в мае законопроект №4683 содержит норму, согласно которой предлагается забирать автотранспорт у компаний, которые нелегально оказывают услуги перевозки пассажиров и/или грузов.