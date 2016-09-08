В Украине подорожают страховые полисы на авто для выезда за границу

Стоимость страховых полисов «Зеленая карта», которые являются обязательными для выезжающих из Украины за рубеж на автотранспорте, с 12 сентября вырастет в среднем на 4,7%, сообщила пресс-служба Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ).

Согласно сообщению, страховой полис на 15 дней для выезда из Украины на легковом автомобиле в страны Европы подорожает на 34 грн – до 734 грн, полис для выезда в Россию, Беларусь и Молдову – на 24 грн, до 534 грн. Стоимость годового полиса в Европу вырастет на 289 грн – до 6420 грн, в Россию, Беларусь и Молдову – на 115 грн, до 2566 грн.

Как сообщал УНИАН, процедура перерасчета (корректировки) страховых платежей происходит в связи с колебанием обменного курса евро более чем на 5% по сравнению с применяемым курсом.

Справка УНИАН. Международная система страхования автогражданской ответственности «Зеленая карта» функционирует с 1951 года. Основная цель системы – урегулирование претензий пострадавших в ДТП, совершенных при участии иностранных автомобилистов, в соответствии с национальным законодательством страны происшествия. В 1998 году Украина стала 40-м членом системы.