Восстановленный самолет Ан-22 "Антей" вылетел в свой первый коммерческий рейс (фотогалерея)

Об этом сообщает 5 канал.

Как отмечается, в Швейцарии на борт судна загрузят катушку с кабелем весом 25 тонн. Оборудование требует специфических условий перевозки. В частности, для ее удержания инженеры разработали специальную раму.

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"Наши инженеры специально разработали разгрузочную раму, на которой будет стоять эта катушка. Учитывая, что всего 25 тонн, а самолет Ан-124 значительно дороже самолета Ан-22, поэтому этот самолет вылетит по маршруту. Мы рассчитываем, что затраты топлива на Ан-22 составят 7 тонн, а на Ан-124 – 13 тонн, то есть вдвое экономнее по топливу", – говорит генеральный директор "Авиалиний Антонова" Александр Гриценко.

Сообщается, что уже завтра этот груз украинский самолет должен доставить в Абу-Даби (ОАЭ). В течение полета предусмотрена одна техническая посадка в Тбилиси.

Как сообщал УНИАН, на государственном предприятии "Антонов" отремонтировали легендарный самолет Ан-22 "Антей", который будет использоваться для коммерческих перевозок на "Авиалиниях Антонова".

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Первый полет после ремонта состоялся с аэродрома "Антонова" в Гостомеле, что под Киевом, в начале февраля этого года.

Торжественное выкатывание самолета в ливрее авиакомпании "Авиалинии Антонова" состоялось на аэродроме предприятия состоялось 30 мая. Местом его базирования станет Лейпциг (Германия).

Напомним, восстановленный самолет был построен в 1964 году, он способен перевозить крупногабаритные грузы массой около 60 тонн.