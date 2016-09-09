"Укрзализныця" запускает дополнительный поезд из Киева в Лисичанск

Созданная на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины акционерная компания «Укрзализныця» для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом назначила дополнительный поезд № 234/233 Киев - Лисичанск (Луганская область), который будет курсировать ежедневно с 30 октября.

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В пресс-службе "Укрзализныци" сообщили, что поезд № 234/233 Киев - Лисичанск будет отправляться с 30 октября со станции Киев-Пассажирский в 22:28 и прибывать в Лисичанск на следующий день в 12:35. В обратном направлении поезд будет отправляться с 31 октября в 14:29 и прибывать в столицу в 4:56.

Поезд будет курсировать через Гребенку, Полтаву и Сватово.

"Этот поезд составит альтернативу поезду № 134/133 Киев - Лисичанск, который курсирует через Сумы и Харьков", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что в течение ноября специалисты «Укрзализныци» будут анализировать заполняемость мест в данном поезде для принятия решения о его курсировании на постоянной основе.

В сообщении отмечается, что билеты на данный поезд можно приобрести на сайте booking.uz.gov.ua или в железнодорожных кассах.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» назначила дополнительный поезд № 249/250 по маршруту Киев - Ивано-Франковск - Черновцы, который будет курсировать в сентябре.

Кроме того, с 23 сентября «Укрзализныця» запустит поезд № 243/244 по маршруту Киев - Измаил (Одесская обл.). В настоящее время Измаил имеет прямое железнодорожное сообщение только с Одессой.