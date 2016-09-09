В России ответили "Антонову": хотят обслуживать самолеты "Руслан" без Украины

В Минпромторге России заявили, что планируют отказаться от услуг украинского госпредприятия "Антонов" по поддержанию летной годности транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан", пишет РИА Новости.

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"Несмотря на заявления ГП "Антонов" о поддержании сертификата типа, практические работы в этом направлении у российских эксплуатантов приостановлены. В связи с этим мы вынуждены самостоятельно искать решение этой проблемы", — говорится в ответе ведомства на запрос журналистов.

В Минпромторге РФ отметили, что у Объединенной авиастроительной корпорации, а также у других российских предприятий есть все необходимые навыки, компетенции и оборудование для поддержания летной годности Ан-124-100 самостоятельно.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября президент «Антонова» Александр Коцюба заявил, что предприятие готово запретить российским авиакомпаниям эксплуатировать самолеты семейства «Ан» за пределами Российской Федерации в случае нарушения авторских прав или отказа российских эксплуатантов от технического сопровождения работы самолетов.

Справка УНИАН. Госпредприятие "Антонов" - единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.