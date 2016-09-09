На границе с Польшей открыли обновленный отдел погранслужбы (фото, видео)

На украинско-польской границе открыли обновленный отдел пограничной службы «Павловичи».

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Сегодня на украинско-польской границе торжественно открыт отдел пограничной службы «Павловичи» Львовского отряда», - говорится в сообщении.

Как отметили в Госпогранслужбе, обустройство и реконструкция зданий отдела состоялись в рамках проекта международной технической помощи «Развитие современной инфраструктуры отделов пограничной службы» по программе трансграничного сотрудничества «Польша-Беларусь-Украина» Европейского инструмента соседства и партнерства.

В результате совместного сотрудничества ГПСУ и европейских партнеров реконструировано десять зданий и сооружений административно-жилого и хозяйственного назначения отдела. Кроме того, проложена сеть водоснабжения и водоотвода, полностью переоборудована сеть теплоснабжения и построены новые боксы для автомобильной техники.

Отдел пограничной службы «Павловичи» создан в 1939 году. Персонал отдела охраняет государственную границу Украины с Республикой Польша. Протяженность участка – более 22 км, весь участок границы – сухопутный. Всего в этом подразделении проходят военную службу более 100 пограничников. В распоряжении персонала отдела 22 единицы техники.