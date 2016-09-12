Tesla обновит систему автопилота в своих автомобилях.

Об этом сообщается на официальном сайте компании, передает Дождь.

Усовершенствованная система позволит компьютеру более эффективно обрабатывать информацию, получаемую с помощью радара, что должно сделать систему автопилота в машинах Tesla более надежной, говорится в заявлении.

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Также в программном обеспечении машин появится список безопасных объектов, таких как дорожные знаки и мосты, что позволит избежать ложных сигналов об опасности и неожиданного торможения.

Новые технологии также позволят машинам Tesla использовать радар для того, чтобы увидеть, что происходит перед машиной, идущей впереди. Это, согласно заявлению компании, поможет в случаях сильного тумана.