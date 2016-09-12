На восстановление дорог и мостов Донбасса потратят 135 миллионов гривень

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) со ссылкой на вице-премьер-министра – главу Минрегиона Геннадия Зубко.

«Из Государственного фонда регионального развития на восстановление дорожной инфраструктуры Донецкой области выделено 135 млн грн. В том числе, это ремонт шести мостов, три из которых предусматривают полную реконструкцию, а еще три – в городе Краматорске - будут отремонтированы», – говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что сегодня, 12 сентября Зубко находится с рабочим визитом в Донецкой области в городах Славянск и Краматорск.

В сообщении со ссылкой на Зубко подчеркивается, что к концу года разрушенный российскими оккупантами мост через реку Казенный Торец на трассе Киев-Харьков-Довжанский возобновит работу, строительные работы уже ведутся.

По сведениям пресс-службы, общая стоимость проекта оценивается в 37,2 млн грн, из них почти 33,5 млн грн - средства государственного фонда регионального развития.

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Как сообщал УНИАН, ранее вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион, в сферу ответственности которого, в частности, входит транспортная инфраструктура и дорожное хозяйство, оценил затраты на ремонт разрушенных в результате боевых действий в Луганской и Донецкой областях почти 2 тыс. км дорог в сумму около 7 млрд грн.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что Кабинет министров Украины планирует в 2017 году начать масштабный капитальный ремонт украинских автомагистралей с привлечением финансирования из дорожного спецфонда, который планируется создать до конца текущего года.

По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее 60 млрд грн.