В Харькове на 9 месяцев перекрывают движение по улице Маяковского
17:22, 12 сентября 2016Транспорт/Связь
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Движение будет запрещено до 1 июля следующего года.
В Харькове на 9 месяцев перекрывают движение по улице Маяковского / rohatyn.com.ua
С 15 сентября до 1 июля 2017 года в Харькове будет запрещено движение транспорта по ул. Маяковского, на участке от ул. Мироносицкой до ул. Чернышевской. Об этом сообщили в горсовете.
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В Департаменте инфраструктуры объяснили, что это связано со строительством жилого дома по ул. Мироносицкой, 74.
Объезд закрытого участка будет осуществляться по прилегающим улицам - ул. Олеся Гончара и ул. Каразина.
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