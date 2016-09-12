В Харькове на 9 месяцев перекрывают движение по улице Маяковского

С 15 сентября до 1 июля 2017 года в Харькове будет запрещено движение транспорта по ул. Маяковского, на участке от ул. Мироносицкой до ул. Чернышевской. Об этом сообщили в горсовете.

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В Департаменте инфраструктуры объяснили, что это связано со строительством жилого дома по ул. Мироносицкой, 74.

Объезд закрытого участка будет осуществляться по прилегающим улицам - ул. Олеся Гончара и ул. Каразина.