Украина и Грузия договорились о прямом железнодорожно-паромном сообщении

Украина и Грузия подписали соглашение об организации прямого международного железнодорожно-паромного сообщения через морские порты обеих стран, что будет способствовать активизации и развитию двусторонних украинского-грузинских межгосударственных связей в транспортной отрасли.

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Как сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины, соответствующий документ был подписан 13 сентября министром инфраструктуры Владимиром Омеляном в рамках Международного морского форума, проходящего в грузинском Батуми.

"Мы сегодня подписали очень важный документ, который соединяет Украину, Грузию, Казахстан и Азербайджан на Большом Шелковом пути. Эта инициатива получила новое дыхание и, бесспорно, имеет большие перспективы. Наши страны приложили много усилий, чтобы упростить логистику, сделать транзит более дешевым, а самое главное – увеличить скорость доставки товаров, чтобы это было максимально комфортно для бизнеса", - цитирует пресс-служба Омеляна.

В сообщении со ссылкой на главу украинского транспортного ведомства отмечается, что в настоящее время для участников рынка скорость доставки грузов имеет не меньшее значение, чем стоимость доставки, и все больше компаний готовы к дополнительным расходам, чтобы товар был доставлен не за два-три месяца, а за 9-15 дней.

По словам Омеляна, Украина поставила задачу сократить время доставки товаров из Китая до 9-10 суток.

"В этом году мы должны довести скорость прохождения контейнеров из Китая к западным границам Украины до 9-10 суток", - цитирует пресс-служба министра.

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По его словам, переговоры о введении сквозного тарифа через железную дорогу и морские порты на перевозку по данному маршруту и упрощении таможенных процедур продолжаются.

"Надеюсь, в этом году мы завершим формальности и со следующего года перейдем непосредственно к поставкам. Есть высокая заинтересованность со стороны стран ЕС. Для Украины это не только экономический, но и политический проект. Мы должны быть независимыми от настроений отдельной страны. Мы должны запустить процедуру таким образом, чтобы груз доставлялся вовремя и при любой погоде - как политической, так и экономической", - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, ранее советник министра аграрной политики и продовольствия Владислава Рутицкая сообщила УНИАН, что Украина рассчитывает до конца 2016 года в ходе переговоров со странами –участницами Транскаспийского транспортного коридора (так называемый новый Шелковый путь, который проходит через Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузию и Украину в страны Европы) снизить сквозной тариф на перевозку на 15%, а также сократить время доставки товаров из Украины в Китай по данному маршруту на 10%.

5 сентября правительственная делегация Украины отправилась в Китай для обсуждения вопроса снижения тарифов на перевозки продукции по маршруту нового Шелкового пути в обход России, который является альтернативным способом доставки украинских товаров в направлении стран Средней Азии.

1 июля Россия ввела дополнительные ограничительные меры в отношении транзита украинских товаров по своей территории. В частности, они предусматривают продление срока действия продуктового эмбарго в отношении ряда украинских товаров, включая продовольствие и промпродукцию, до 31 декабря 2017 года, ограничения на транзит товаров в Казахстан и Кыргызстан, полный запрет на транзит товаров, попадающих под действие эмбарго или предполагающих взимание пошлин.

В связи с этим украинские экспортеры ищут альтернативные пути доставки своих грузов в обход России. Первый экспериментальный грузовой поезд из Украины в Китай по маршруту нового Шелкового пути был запущен еще 15 января. Однако из-за неопределенности в тарифной политике, а также из-за длины маршрута по сравнению с традиционным сухопутным маршрутом через РФ он не пользовался популярностью среди перевозчиков.