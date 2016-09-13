Львовская железная дорога повысила тариф на проезд в электричках

Региональный филиал публичной акционерной компании "Укрзализныця" Львовская железная дорога (ЛЖД) с 12 сентября 2016 года повысила стоимость проезда в поездах, курсирующих в пригородном сообщении.

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Согласно сообщению пресс-службы "Укрзализныци", стоимость проезда в электричках составляет от 6 до 29 грн в зависимости от дальности поездки.

"Повышение тарифов вызвано ростом расходов на горюче-смазочные материалы и общим подорожанием процесса обслуживания, ремонта и эксплуатации подвижного состава", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе Львовской железной дороги УНИАН уточнили, что ранее стоимость проезда в поездах пригородного сообщения составляла от 4,5 грн до 27,60 грн.

В частности, согласно утвержденным тарифам, стоимость полного билета на проезд в первой зоне (1-20 км) составляет 6 грн, во второй зоне (21-30 км) - 8 грн, в третьей зоне (31-40 км) - 9 грн, в четвертой зоне (41-50 км) - 12 грн, в пятой зоне (51-60 км) - 13 грн и т. д.

В целом, стоимость проезда на самое большое расстояние в пригородном сообщении (от 221 до 230 км) установлена на уровне 29 грн.

В то же время, в пресс-службе уточнили, что стоимость проезда для детей в первой зоне (1-20 км) составит 4,50 грн, а на самое большое расстояние - 21,75 грн. А для студентов стоимость проезда в первой зоне составит 3 грн, а на самое большое расстояние - 14,50 грн.

"Для сравнения, проезд общественным автомобильным транспортом пригородного сообщения на тождественное расстояние стоит в 3-5 раз больше", - подчеркнули в пресс-службе.

По данным Львовской магистрали, в августе 2016 года доходы от перевозки пассажиров в пригородном сообщении по территории семи областей, которые охватывает ЛЖД, составили 7,5 млн грн, а эксплуатационные расходы составляют 102,13 млн грн. Таким образом, только за один месяц убытки составляют почти 92 млн грн.

В сообщении отмечается, что Львовская железная дорога продолжает осуществлять перевозки пассажиров, в том числе, льготных категорий населения, несмотря на то, что областные государственные администрации с начала 2016 года не компенсировали Львовской магистрали "ни копейки затрат на перевозку льготников в пригородном сообщении".

По данным пресс-службы, в январе-августе 2016 года ЛЖД перевезла льготников на общую сумму 51,6 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в конце июня 2016 года Харьковская областная государственная администрация отказала руководству филиала акционерной госкомпании "Укрзализныця" - "Южной железной дороге" в согласовании повышения стоимости проезда в пригородных поездах на 43%, так как считала предлагаемые новые тарифы экономически необоснованными.

2 марта этого года Кабинет министров одобрил проект финансового плана "Укрзализныци" со среднегодовым повышением тарифов на железнодорожные перевозки грузов на 10%. При этом в финплане не предусмотрено повышение тарифов на пассажирские перевозки, кроме 5-процентного повышения на перевозку в первом классе скоростных поездов категории "Интерсити+" и увеличение доходности от повышения классности и сервиса некоторых поездов.