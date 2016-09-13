Порошенко: Ближайшие три года - время для дорожного строительства

Об этом Порошенко сказал на заседании Совета национальной безопасности и обороны, сообщили УНИАН в пресс-службе президента.

«У нас есть общая позиция, 2016, 2017, 2018 годы должны быть годами дорожного строительства. Это то, что мы должны продемонстрировать, как один из важных приоритетов, который имеем сегодня», - сказал глава государства.

По словам президента, по сравнению с 2013 годом, в значительном количестве областей финансирование ремонта и строительства дорог выросло в 10 раз.

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Порошенко также подчеркнул важность продолжения децентрализации в государстве, которая значительно расширяет возможности развития местных общин.

«Уверен в том, что должна быть продолжена принципиальная линия о проведении децентрализации. Первые отчеты, которые мы имеем от местных администраций, уже убедительно свидетельствуют, что когда мы передаем права и финансовый ресурс, то и ответственность местных властей значительно возрастает», - сказал он.

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По словам президента, статистика только в городах-миллионниках убедительно свидетельствует, что уже за первое полугодие 2016 года они собрали средств больше, чем за весь 2014 год. Это касается и Киева, и Харькова, и Львова, и Одессы и большинства областных центров.

Глава государства подчеркнул, что речь идет не только об увеличении доходной части местных бюджетов, говорится также об увеличении бюджетов развития.