"Укртелеком" был приватизирован фактически бесплатно - Луценко

Об этом в эфире 24 канала рассказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, компания из Кипра заплатила несколько сотен миллионов гривень за покупку "Укртелекома". "Затем под залог телекоммуникационной компании был взят кредит в одном из государственных банков Украины. Позже, деньги вывели на эту же кипрскую компанию", - рассказал Луценко.

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"То есть, фактически, "Укртелеком" достался злоумышленникам бесплатно", - сказал генпрокурор.

Луценко добавил, что как только Кипр сообщит, кто бенефициар этой офшорной компании, этим человеком обязательно займется Генпрокуратура.

Как сообщал УНИАН, крупнейший украинский оператор фиксированной связи «Укртелеком» в январе-марте 2016 года получил около 100 млн грн чистой прибыли против 165,5 млн грн чистого убытка за аналогичный период 2015 года.

«Укртелеком» - крупнейший оператор фиксированной связи Украины, компания также является лидером рынка широкополосного доступа в Интернет (более 1,6 млн пользователей).

Контрольный пакет акций компании принадлежит группе украинского бизнесмена Рината Ахметова «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).