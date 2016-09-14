ГФС рассказала о первых результатах проверки строительства дорог: нашла махинации на 14 миллионов

Государственная фискальная служба Украины по поручению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана проверяет использование «Укравтодором» средств на строительство отечественных автодорог, сообщила пресс-служба ГФС.

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Согласно сообщению, на сегодняшний день установлено, что для строительства и ремонта дорожного покрытия в 2014-2015 годах одно из государственных предприятий использовало дорожный битум, который закупался у предприятий-поставщиков по завышенным ценам.

Фискальная служба зарегистрировала уголовное производство в отношении должностных лиц предприятия. Указанные должностные лица подозреваются в завладении государственными средствами в период 2014-2015 годов на общую сумму 8,7 млн грн.

Кроме того, в ходе проверки одного из предприятий в соседней области установлено, что должностные лица предприятия в 2015 году не отразили в бухгалтерском и налоговом учете операции по реализации ремонтной техники и транспортных средств на общую сумму 31,6 млн грн. Сумма потерь государственного бюджета составляет 5,2 млн грн.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства заявил, что чиновники, которые занимаются финансовыми махинациями при строительстве дорог, должны сидеть в тюрьме.

Ранее Гройсман сообщил, что Кабмин закладывает в проект бюджета на 2017 год наполнение Дорожного фонда в размере порядка 14 млрд грн без учета средств международных финансовых организаций.