Uber запустил беспилотные такси в США

Сервис такси Uber запустил первые такси с беспилотным управлением в американском Питтсбурге. Пока на дорогах города будут курсировать четыре таких автомобиля, к концу года компания обещает увеличить их число до нескольких десятков, сообщает РБК.

"Пока на дорогах Питтсбурга работают четыре самоуправляемых автомобиля. В салоне каждого из них находятся водитель и инженер, которые при необходимости могут взять управление на себя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Uber использует для перевозки пассажиров самоуправляемые автомобили модели Ford Fusion с гибридным двигателем, оснащенные 3D-камерами, GPS и лазерными датчиками для ориентирования в пространстве. В дальнейшем флот компании пополнится автомобилями Volvo.

Читайте такжеМеждународный онлайн-сервис такси Uber начал работу в Украине

К концу года компания обещает, что на дорогах Питтсбурга будут курсировать уже десятки беспилотных автомобилей.

"Тесты беспилотных такси на дорогах Питтсбурга Uber начал еще в мае этого года. Как тогда отмечалось в сообщении компании, Питтсбург был выбран для испытаний, так как он является "идеальной средой для разработки и тестирования" технологии беспилотного автомобиля на различных типах дорог, при разных схемах движения и погоде", - подчеркивает издание.

Uber стал вторым сервисом в мире, запустившим беспилотные такси. Несколькими неделями ранее его опередила сингапурская компания nuTonomy. С 25 августа она запустила в Сингапуре шесть машин с беспилотным управлением. В автопарк компании вошли электрокары Renault Zoe и Mitsubishi i-MiEV.