Кабмин хочет привлечь около $1 миллиарда кредитов на развитие дорог в 2017 году

Кабинет министров Украины планирует привлечь около 1 миллиард долларов кредитных средств от международных финансовых организаций, в частности, Всемирного банка, на развитие дорожного хозяйства страны в 2017 году.

Об этом в интервью УНИАН рассказал заместитель министра финансов Сергей Марченко.

"Основные бюджетные приоритеты были озвучены премьер-министром Украины и касаются образования, здравоохранения, обороны и безопасности, инфраструктуры и поддержки АПК. В частности, это дорожный фонд в объеме 14 миллиардов гривень из государственного бюджета плюс кредитные средства международных финансовых организаций в размере около 1 миллиарда долларов США", - сообщил Марченко.

Он отметил, что Государственное агентство автодорог Украины ("Укравтодор"), которое является главным распорядителем бюджетных средств на ремонт и строительство дорог, не имеет никакого отношения к администрированию акцизного сбора на нефтепродукты. В этой связи, по мнению Марченко, целесообразней ввести среднесрочное бюджетное планирование на 3 года, как это предлагает Минфин, и которое позволит ритмично выделять на ремонт и реконструкцию дорог четко определенные в госбюджете суммы.

"Если бы его ввели (среднесрочное бюджетное планирование на 3 года – УНИАН), то потребность в создании этого или любых других спецфондов отпала бы. Все бы финансировалось через общий фонд госбюджета. Если бы у нас было среднесрочное бюджетное планирование, то мы могли бы сказать, что на дороги в следующем году выделяем 14 миллиардов гривень, через год - 20 миллиардов гривень, через два года - 25 миллиардов гривень. Этого было бы достаточно, чтобы снять вопрос создания спецфонда с повестки дня", - подытожил замглавы Минфина.

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Как сообщал УНИАН, 29 марта Верховная Рада из-за недостаточного количества голосов депутатов отклонила законопроект о создании дорожного фонда для финансирования ремонта и строительства автомобильных дорог Украины.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян уточнил, что доработанный с участием народных депутатов законопроект о дорожном фонде будет подан на рассмотрение в Раду ориентировочно в октябре, чтобы принять документ до конца текущего года.

По расчетам правительства, объем наполнения дорожного фонда в 2017 году составит не менее 14 миллиардов гривень без учета средств международных финансовых организаций. В целом, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, правительство планирует в 2017 году выделить на ремонт и строительство дорог в Украине 30-40 миллиардов гривень.

По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 миллиардов гривень. В текущем году на ремонт и строительство автодорог было выделено около 19 миллиардов гривень.

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