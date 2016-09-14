В Харькове на месяц ограничат движение на перекрестке улиц Академика Павлова и Героев Труда

С начала суток 15 сентября до 15 октября в Харькове будут ремонтировать трамвайные пути в районе перекрестка улиц Академика Павлова и Героев Труда.

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Как сообщили в пресс-службе горсовета, в течение этого месяца ежесуточно с 7:00 до 10:00 по временному местному проезду будет организовано одностороннее движение транспорта от ул. Героев Труда в сторону ул. Академика Павлова. Объезд указанного участка с односторонним движением будет осуществляться через ул. Барабашова и ул. Валентиновскую.

Также ежесуточно с 10:00 до 17:00 и с 19:00 до 7:00 по временному местному проезду будет организовано двустороннее движение транспорта.

"Ежесуточно с 17:00 до 19:00 по временному местному проезду будет осуществляться одностороннее движение транспорта от ул. Героев Труда в сторону ул. Академика Павлова. Объезд указанного участка с односторонним движением будет организован через ул. Валентиновскую и ул. Барабашова. На период проведения работ автобус №203е временно изменит конечную остановку и будут осуществлять высадку-посадку пассажиров на конечной остановке автобусных маршрутов №208е, 212е, 266е по ул. Героев Труда, 9 (ТРЦ "Дафи")", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что с 22:00 14 сентября и до завершения работ по реконструкции трамвайных путей светофорный объект, расположенный на перекрестке ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда, будет переведен в режим желтого мигания.