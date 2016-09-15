Украина начала процедуру оспаривания российского транзитного эмбарго в ВТО

Украина в рамках своего участия во Всемирной торговой организации начала процедуру оспаривания решения правительства Российской Федерации о введении эмбарго на транзит украинских товаров по российской территории в направлении третьих стран, в частности Казахстана и Кыргызстана.

Как сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины, украинский экспорт из-за эмбарго с начала года сократился на 35,1%, экспорт в Казахстан упал на 45,5%.

"В целом потери экспорта товаров в Казахстан по итогам года и Кыргызстан по итогам второго полугодия оцениваются в объеме 400 миллионов долларов. А дополнительные потери (которые сформируются в результате всех ограничительных мер – УНИАН) составят 0,3% ВВП", – сообщили в Минэкономразвития.

В министерстве подчеркнули, что решение начать процедуру оспаривания является последовательным шагом на пути защиты интересов Украины, а также минимизации негативных последствий для нашей страны и наших торговых партнеров.

Комментируя принятое решение, первый вице-премьер-министр Степан Кубив напомнил, что Украина не раз заявляла о необоснованности российского транзитного эмбарго.

"Введенные Российской Федерацией необоснованные меры не отвечают нормам ВТО", - цитирует Кубива пресс-служба Минэкономразвития.

В свою очередь, торговый представитель Украины Наталья Микольская отметила, что Киев неоднократно призывал Москву отменить дискриминационные решения.

"Украина неоднократно призывала Российскую Федерацию отменить необоснованные транзитные ограничения и восстановить недискриминационный, свободный режим транзита для всех членов ВТО", - цитирует Микольскую пресс-служба.

По словам торгпреда, свою позицию Украина представляла и в ВТО, а именно - на Генеральном совете ВТО 24 февраля и 27 июля текущего года, а также на заседаниях соответствующих комитетов ВТО. Причем доводы украинской стороны поддержали делегации Канады, США, ЕС, Японии, Австралии, Швейцарии, Кореи и Турции.

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Как сообщал УНИАН, взаимные торговые ограничения между Украиной и Россией были введены в январе текущего года из-за того, что между Украиной и ЕС вступил в силу режим свободной торговли. Зимой был значительно ограничен экспорт украинских товаров в Россию, а затем было наложено полное эмбарго на экспорт продовольствия из Украины в Россию.

В июле Россия продолжила политику торговых ограничений, закрыв транзит украинских товаров по своей территории в направлении третьих стран, прежде всего Казахстана и Кыргызстана.

По разным оценкам, потери украинских производителей от введенных Россией санкций превысили 1 миллиард долларов.