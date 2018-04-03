Катком по дорожным схемам

Дорожный монстр - «Укравтодор» открыто заявил о миллионных хищениях на местах при ремонте дорог. Для исправления ситуации госагентство решило внедрить новый метод борьбы с расхитителями - фотофиксацию состояния дорожного покрытия. Он уже опробован и дал результат.

Первыми погорели чиновники столичного региона. Как рассказал на заседании Кабмина исполняющий обязанности главы «Укравтодора» Евгений Барах, примененный метод контроля с помощью специальной машины-сканера в Киевской области показал, что вместо заявленных 15 000 кв. м фактически в регионе было отремонтировано «ямочным» методом 6000 кв. м.

«Что мы получили - с квадратуры 15 тыс. кв. м мы подтвердили выполнение работ на уровне 5,5-6 тыс. кв. м. Все остальное практически отсутствовало. Фактически из года в год на одни и те же ямы можно было несколько раз привлекать деньги и не латать их. Я хочу, чтобы этот эксперимент распространился на все области», - сказал Барах, добавив, что материалы по указанным фактам подготовлены для передачи правоохранителям, а руководитель Службы автодорог в Киевской области уже освобожден от занимаемой должности.

По словам Бараха, ранее отследить, была ли залатана та или иная яма, не представлялось возможным, в отчете по факту выполненных работ можно было нарисовать все, что угодно.

«Нынешнее законодательство предусматривает только одну форму контроля – дефектные акты, но в них нет привязки к конкретной яме, поэтому можно было сделать все, что угодно, и физически проверить, была ли залатана яма или нет, было крайне сложно. Фиксация с помощью специального оборудования позволяет определить, какие площади были сделаны с учетом границ ям. Сейчас мы подсчитываем сумму убытков. Отныне каждый руководитель области будет нести личную ответственность за предоставляемые отчеты», - подчеркнул Барах.

Оборудование для контроля дорожных работ не является супер дорогим – его стоимость составляет 150-180 тыс. грн. То есть, каждая областная Служба автодорог может позволить себе проводить такую экспертизу, отметил Барах.

Масштабами хищения при ремонте дорог, о впечатляющих размерах которых свидетельствует пример только Киевской области, на заседании Кабмина были шокированы все присутствующие. Премьер-министр Владимир Гройсман, возмущенный вопиющими фактами коррупции на местах, попросил правоохранителей заняться происходящим, и посадить виновников. Глава правительства ограничил срок выполнения поручения – два-два с половиной месяца.

«Пару человек, которые занимаются откатами на дорогах, их просто нужно посадить в тюрьму. У меня есть просьба к правоохранительным органам, я сам лично подпишу эти обращения, чтобы по каждой области поработали, - сказал Гройсман. - У нас есть два-два с половиной месяца, чтобы спокойно это все проработать. Я предупреждал, что не закрою глаза на то, как мы используем ресурсы. Они должны быть инвестированы в дороги и экономику», - заявил Гройсман.

Что касается инвестирования, то в 2016 году правительство Гройсмана, которое определило развитие инфраструктуры одним из приоритетных направлений, выделило рекордную сумму на ремонт и реконструкцию дорог - около 19 млрд грн, что в разы превышает выделяемые суммы на эти цели в течение последних лет. И именно в этом году впервые удалось перейти от безрезультатного «ямочного» ремонта к среднему.

Кстати, Всемирный банк поддерживает инициативу «Укравтодора» по внедрению нового метода контроля дорожных работ и не исключает своего участия в его финансировании.

Полетели головы

Но аудит в дорожной сфере экспериментом не закончился, он проводился и традиционным способом. Так, в июне-июле «Укравтодор» проверил работу дорожников в 14 областях и выявил несоответствие качества выполнения ремонтных работ и другие нарушения в десяти из них.

Как результат - руководство госагентства объявило выговор десяти начальникам Служб автодорог за невыполнение своих профессиональных обязанностей.

Нарушения были выявлены разные - от несоответствия толщины дорожного покрытия до отсутствия дорожной разметки.

Но были и более серьезные «проступки», за которые последовали увольнения. К примеру, освобожден от должности начальник Службы автодорог в Житомирской области за завышение на 100 млн грн стоимости ремонта участка дороги и нарушение технологии его проведения, руководитель Службы автодорог в Кировоградской области за грубые нарушения во время проведения ремонта дороги Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка, а также начальник Винницкого облавтодора в связи с выявленными нарушениями при проведении госзакупок. За подобные правонарушения уволены начальники Служб автодорог в Николаевской, Донецкой и Черкасской областях.

Кроме того, 15 июля во Львовской области на границе с Польшей следователи прокуратуры Днепропетровской области задержали экс-директора Днепропетровского облавтодора по подозрению в растрате почти 10 млн грн бюджетных средств.

Вероятнее всего, список правонарушителей пополнится - проверки продолжаются. Кстати, работа в этом направлении ведется не только командой «Укравтодора», но и новым руководством находящейся в стадии ликвидации госкомпании «Автомобильные дороги Украины», в подчинении которой находятся все облавтодоры.

Новый глава госкомпании Артем Гриненко постоянно выезжает на места и проверяет ход выполнения работ, результатом чего как раз и стали увольнения чиновников на местах. С учетом этого, «Укравтодор» взял курс на восстановление жизнеспособности госкомпании и инициирует отмену правительственного решения в июле 2015 года о ее ликвидации.

Однако, выше перечисленное - далеко не все проблемы дорожной отрасли. Помимо хищений при проведении госзакупок, в некоторых областях под большим вопросом оказались дорожные тендеры.

Так, в Николаевской области разгорелся скандал из-за ремонта автодороги Н-11 Днепр - Кривой Рог - Николаев, которая входит в десятку худших трасс страны. После объявления победителем тендера донецкой компании «Альтком» вокруг торгов разгорелись нешуточные перипетии. Желание поглотить лакомый кусок дорожного пирога оказалось сильнее и выше всех моральных устоев. «Альтком» не успел даже приступить к работе, как в Антимонопольный комитет поступил ряд жалоб от других участников тендера из-за якобы нарушений при проведении торгов. Одной из таких стала одесская компания с российскими корнями, ранее засветившаяся в тендерных махинациях и сокрытии доходов – «Югдортех». По данным издания «Наши гроши», «Югдортех» - результат изменения названия скандально известной компании «Дорлидер».

В чем заключается жалоба компании, АМКУ не указывает. Но как выяснилось, «Югдортех» изначально победил в тендере, так как предложил наименьшую цену. Служба автодорог в регионе акцептировала это предложение, но руководство «Укравтодора» засомневалось в компетентности данного подрядчика, который, по словам Бараха, заявил сомнительную цену за работы и имеет шлейф уголовных дел.

«Тот условный победитель, который задекларировал стоимость выполнения работ в 60 млн грн, вызывает очень много вопросов, способен ли он за такие деньги выполнить качественную работу. Поэтому у нас были вопросы относительно качества выполнения, полноты и объемов выполнения. На мой взгляд, там была создана абсолютно искусственная ситуация, специально для того, чтобы в Николаевской области был выбран именно тот победитель», - сказал Барах.

Он также сообщил об угрозах, поступающих со стороны неких бандитских группировок в адрес руководства автодора и Мининфраструктуры.

«То, что происходило в области с угрозами как руководителю автодора, и тут, и в министерстве, а также полный саботаж на месте самого областного автодора, то я такого еще не видел. Мы надеемся, что жалоба будет отклонена и это позволит приступить к подписанию контракта на выполнение работ», - отметил Барах.

Он пояснил, что следующей в тендере компанией по ценовому предложению был «Альтком», который и признали победителем.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян назвал ремонт данной дороги «последним шансом» для «Альткома» и пригрозил - если работы не начнутся в срок, а также не будут вовремя завершены, то компания окажется в «черном списке».

О сложившейся ситуации в Николаевской области был проинформирован и глава правительства. Гройсман поручил сформировать выездную комиссию, которая должна «навести порядок на дорогах в регионе». В ее состав войдут представители силовых структур и народные депутаты.

Впрочем, были или не были нарушения при проведении торгов установит Антимонопольный комитет. Пока официальных результатов рассмотрения жалоб не было. Дорожные работы все же были начаты.

Свет в конце тоннеля

До тотальных реформ в отрасли еще далеко. Но несомненно, первые, пусть и небольшие, но уверенные шаги на этом пути уже сделаны. Для полноценной реформы отрасли необходимо запустить процесс передачи части дорог на места, оставив на балансе «Укравтодора» лишь трассы государственного значения. Сделать это нужно одновременно с передачей функций финансового обеспечения на места. Аккумулировать ресурсы призван Дорожный фонд, который будет наполняться средствами от сбора акциза на нефтепродукты и штрафов за перегруз авто. Законопроект о его создании был с треском провален народными депутатами в конце марта текущего года. Тогда в Раде не нашлось необходимого для принятия закона количества голосов. Понимая, что только данный целевой фонд может превратить бездорожье в полноценные дороги, руководство Мининфраструктуры активизировало диалог с народными депутатами, убеждая их в необходимости принятия этого закона. Сейчас документ дорабатывается совместно с парламентариями, чтобы успеть его внести на рассмотрение в октябре и принять до конца года, чтобы со следующего года он уже заработал. По крайней мере, такие сроки обозначил премьер. По расчетам правительства, объем наполнения Дорожного фонда в 2017 году составит не менее 14 млрд грн без учета средств международных финансовых организаций. Между тем, в правительстве надеются, что размер помощи от международных доноров будет в объеме до 1 млрд долл. в следующем году. В целом, по словам Гройсмана, правительство планирует в 2017 году выделить на ремонт и строительство дорог в Украине 30-40 млрд грн, которые будет аккумулировать данный фонд.

Если он все-таки будет создан, то это позволит перейти от бесконечного латания до полномасштабного строительства дорог, свыше 90% которых нуждаются в капитальном ремонте или реконструкции. Сейчас это кажется нереальным, причем местные власти неохотно софинансируют ремонт дорог в регионах, уповая на госбюджет. И это несмотря на то, что ресурс, сэкономленный от децентрализации, имеется.

«Я чувствую, что у нас будет горячая политическая осень. Я уже провел ряд консультаций с лидерами фракций на предыдущей пленарной сессии. Продолжу это делать и на этот раз. Общая поддержка есть, нам очень важно увидеть насколько она выльется в результативное голосование. Я надеюсь, что это будет сделано. Со своей стороны мы максимально распиарим тех народных депутатов, которые нажмут кнопочки «за», - сказал министр инфраструктуры.

Александра Данько (УНИАН)