Кабмин назначил и.о. главы Государственного космического агентства
В конце июля Кабмин уволил Любомира Сабадоша, новым главой стал Юрий Радченко.
Кабинет министров Украины назначил и.о. главы Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Юрия Радченко.
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Соответствующее решение закреплено распоряжением правительства от 14 сентября 2016 года.
"Назначить Радченко Юрия Николаевича исполняющим обязанности председателя Государственного космического агентства Украины до назначения в установленном порядке председателя указанного агентства", - говорится в документе.
Как сообщал УНИАН, в конце июля Кабинет министров Украины уволил главу Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Любомира Сабадоша. Сабадош был назначен на должность главы ГКАУ в августе 2015 года.
Справка УНИАН. Государственное космическое агентство Украины является специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает реализацию государственной политики в области космической деятельности, осуществляет руководство порученной ему сферой управления, несет ответственность за состояние ее развития.