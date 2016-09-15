В Европе растут продажи автомобилей

Продажи новых легковых автомобилей в странах Европейского Союза (без учета Мальты) в январе-августе 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 8,1% – до 9,787 млн единиц, сообщается в отчете Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA).

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При этом с учетом Исландии, Норвегии и Швейцарии уровень продаж электромобилей вырос на 7,8% - до 10,11 тыс.

Согласно данным ассоциации, все основные рынки показали рост, способствуя общему подъему европейского авторынка. В частности, в Италии и Испании объем продаж продемонстрировал двузначный показатель роста - на 17,4% и 11,3%, соответственно. Далее за ними следуют Франция с показателем прироста 6,1%, Германия - 5,7% и Великобритания - 2,8%.

Согласно опубликованным данным, в августе продажи авто в Европе увеличились на 10% – до 819 тыс. единиц.

"Эти положительные результаты августа последовали за 1,4% снижением в июле, что прервало 34 месячный рост продаж", - отметили в ассоциации.

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При этом в августе все основные европейские рынки продемонстрировали позитивную динамику. Продажи в Италии выросли на 20,1%, в Испании – на 14,6%, Германии – на 8,3%, Франции – на 6,7% и в Великобритании - на 3,3%.

Среди автомобильных брендов лидером европейского авторынка остается концерн Volkswagen. Рыночная доля компании в январе-августе 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года упала до 23,9% с 25,1%, а продажи по сравнению с прошлогодним результатом выросли на 2,9% – до 2,342 млн автомобилей. При этом почти все из входящих в концерн брендов показали рост продаж: Audi – на 8,7%, Skoda – на 6,5%, Seat – на 0,3%, а продажи брендов Porsche и Volkswagen упали на 1% и 0,4%, соответственно.

Главный конкурент Volkswagen, автомобильный концерн PSA Group, объединяющий бренды Peugeot и Citroen, в январе-августе увеличил продажи на 3,7% – до 998,5 тыс. единиц, а доля компании сократилась до 10,2% с 10,6%.

Концерн Renault Group, занимающий третье место на европейском авторынке и объединяющий бренды Renault и DACIA, также увеличил продажи за отчетный период – на 12,2%, до 990,8 тыс. авто, доля компании увеличилась до 10,1%.

Увеличили продажи и компании Ford – на 5,2%, BMW – на 12,3%, FCA – на 15,9%, Daimler – на 14% (в том числе бренд Mercedes – на 14,6% и Smart – на 9,7%), Opel Group – на 7,1%.

Продажи японских автопроизводителей Mazda и Toyota в Европе за шесть месяцев увеличились на 21,8% и на 8,2% соответственно, а Nissan сократил продажи на 1,6%. Корейские бренды Kia и Hyundai показали рост на 14,8% и на 9,6%.

Как сообщал УНИАН, продажи новых легковых автомобилей в странах Европейского Союза (без учета Мальты) в І полугодии выросли почти на 9,4% – до 7,8 млн штук.

ACEA – Ассоциация европейских производителей автомобилей, созданная как лоббистская организация европейских автопроизводителей.